AB Konseyi Başkanı Costa: 'ABD ile müttefikler müttefik gibi davranmalıdır'

Güncelleme:
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD ile müttefiklik ilişkilerinin önemine dikkat çekerek, ülkeler arasında karşılıklı saygının gerekliliğini vurguladı. Trump'ın açıklamalarını yanıtlayan Costa, AB'nin Ukrayna politikasına dair Mali Yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Antonia Costa, "Biz ABD ile müttefikleriz ve müttefikler müttefik gibi davranmalıdır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile ortak basın toplantısı düzenledi. Costa'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Avrupalı liderlerin zayıf olduğuna' dair açıklaması soruldu. Costa bu soruya, "Biz ABD ile müttefikleriz ve müttefikler müttefik gibi davranmalıdır. Bu, ülkelerimizin siyasi iç işlerine karışmamamız gerektiği anlamına gelir. Amerikalıların tercihlerine saygı duyuyoruz ve onlar da vatandaşlarımızın demokratik tercihlerine saygı duymalılar. AB liderleri beni AB Konseyi Başkanı seçtiğinde, Başkan Trump buna saygı duymalıdır. Tıpkı Amerikan vatandaşlarının onu ABD Başkanı olarak seçmesine bizim saygı duyduğumuz gibi. Müttefikler birbirlerine böyle davranırlar" yanıtını verdi.

Trump'ın, AB'nin Ukrayna politikasına dair eleştirileriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Costa, "2026-27 için bu ülkenin finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AB Komisyonu'nun çalışmaları devam ediyor. 18 Aralık'ta yapılacak AB Zirvesi'nde üye ülkelerin yeni mali yardım üzerinde anlaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
