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AB Konseyi Başkanı Costa: Artık silahlar susmalı

AB Konseyi Başkanı Costa: Artık silahlar susmalı
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AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Washington ve Tahran arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Orta Doğu'da kalıcı barış için silahların susması gerektiğini vurguladı.

AVRUPA Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu genelinde kalıcı barışa yönelik kapsamlı bir stratejinin ilerletilmesine katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek, "Artık silahların susması gerek" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington ve Tahran arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Costa, "Bu maliyetli savaşın sona ermesini ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tamamen yeniden tesis edilmesini sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm tarafların diplomatik çabalarını takdir ettiğini kaydeden Costa, artık silahların susması ve çözülmemiş anlaşmazlıkların uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl yollarla giderilmesi gerektiğini aktardı. Costa, "AB, Orta Doğu genelinde kalıcı barışa yönelik kapsamlı bir stratejinin ilerletilmesine katkı sunmaya hazır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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