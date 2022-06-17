AB Komisyonu, Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü verilmesi tavsiyesinde bulunurken Gürcistan'ı es geçti
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın işgaline devam ettiği Ukrayna'ya aday üye statüsü verilmesi yönünde Brüksel'e görüş bildirdi. Ukrayna'nın yanı sıra Moldova'ya da aday üye statüsü verilmesi gerektiği görüşünü paylaşan AB Komisyonu, Gürcistan'ı ise es geçti. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, belirli koşullar karşılanana kadar aday statüsü alamayacakları bilgisi aldıklarını kaydetti.
AB Komisyonu, Brüksel'e Rusya'nın özel askeri operasyonunun devam ettiği Ukrayna'ya 'aday üye' statüsü verilmesini tavsiye etti.
Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, "Evet, Ukrayna aday ülke olarak memnuniyetle karşılanmalıdır; bu, iyi işlerin yapıldığı, ancak yapılması gereken önemli işler olduğu anlayışına dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu, Ukrayna'nın yanı sıra Moldova'ya da aday üye statüsü verilmesi gerektiği görüşünü bildirirken, Gürcistan'ı es geçti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, belirli koşullar karşılanana kadar aday statüsü alamayacakları bilgisi aldıklarını kaydetti.
Komisyon'un teklifi, AB liderleri tarafından önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak bir zirvede tartışılacak. Katılım müzakerelerini başlatmak için tüm üye ülkelerin oybirliğiyle onay vermesi gerekiyor.