AB'den 'barış müzakereleri' açıklaması

AVRUPA Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin kaydedilen ilerlemeden memnun olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'de yürütülen görüşmelerin ardından Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerin katılımıyla uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "İlerleme kaydedildiğini öğrendik ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.

Von der Leyen, müzakerelerde ilerlemeyi sağlamlaştırmak için çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını vurgulayarak, ilk günden itibaren en önemli hususlardan birinin güçlü güvenlik garantileri olduğunu aktardı.