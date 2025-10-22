Haberler

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Gazze'nin Yeniden İnşası Çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Gazze'nin Yeniden İnşası Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Gazze'nin yeniden inşasında rol oynaması gerektiğini ve bağımsız bir Avrupa'nın önemini vurguladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 'AB Komisyonu 2026 Çalışma Programı' konulu oturumunda konuştu. 'Avrupamız bağımsız bir Avrupa olmalı' sözlerinin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Von der Leyen, 'bağımsız Avrupa'nın' gerçekleşmesi için daha fazla zaman kaybetme lüksü olmadığını söyledi. Von der Leyen, "Rusya'nın yürüttüğü savaşın sonucu, Avrupa'nın güvenlik düzenini onlarca yıl boyunca şekillendirecek. Gazze'deki savaşın nihayet sona erebileceğine dair bir umut var. Bölgesel ve küresel düzen yeniden çiziliyor ve Avrupa bazı büyük güçlerin bize karşı kayıtsız ya da düşmanca tavır aldığı bir dünyada kendi yerini savunmak zorunda. Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı" ifadelerini kullandı.

Filistin'de iki devletli çözümün yeniden canlandırılması ve yeni bir Suriye'nin doğuşunun teşvik edilmesine de Avrupa'nın dahil edilmesi gerektiğini aktaran von der Leyen, Avrupa kıtasına dair Ukrayna'da kalıcı ve adil barışın önemine dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
4 saat süren operasyon ilçeyi ayağa kaldırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu

4 saatlik operasyon ilçeyi ayaklandırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu
Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir

Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir
'Gülen Bebek' olarak tanınan Ökkeş Bebek hayatını kaybetti

"Gülen Bebek" Ökkeş'ten kahreden haber
Bakan Kurum, İndere'nin son halini paylaştı: Hikayemiz yeni başlıyor

Bakan Kurum son halini paylaştı! Yeni bir şehir doğuyor
Barajlar sıfırı gördü! 12 saatlik su kesintileri 6 gün daha uzatıldı

Barajlar sıfırı gördü! 12 saatlik su kesintileri 6 gün daha uzatıldı
Neye uğradığını şaşırdı! Mourinho'nun takımını darmadağın ettiler

Neye uğradığını şaşırdı! Mourinho'nun takımını darmadağın ettiler
Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki

Minguzzi'nin katillerine verilen karara Sedat Peker'den de tepki
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.