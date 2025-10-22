AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Gazze'nin Yeniden İnşası Çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 'AB Komisyonu 2026 Çalışma Programı' konulu oturumunda konuştu. 'Avrupamız bağımsız bir Avrupa olmalı' sözlerinin bugün her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Von der Leyen, 'bağımsız Avrupa'nın' gerçekleşmesi için daha fazla zaman kaybetme lüksü olmadığını söyledi. Von der Leyen, "Rusya'nın yürüttüğü savaşın sonucu, Avrupa'nın güvenlik düzenini onlarca yıl boyunca şekillendirecek. Gazze'deki savaşın nihayet sona erebileceğine dair bir umut var. Bölgesel ve küresel düzen yeniden çiziliyor ve Avrupa bazı büyük güçlerin bize karşı kayıtsız ya da düşmanca tavır aldığı bir dünyada kendi yerini savunmak zorunda. Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı" ifadelerini kullandı.

Filistin'de iki devletli çözümün yeniden canlandırılması ve yeni bir Suriye'nin doğuşunun teşvik edilmesine de Avrupa'nın dahil edilmesi gerektiğini aktaran von der Leyen, Avrupa kıtasına dair Ukrayna'da kalıcı ve adil barışın önemine dikkat çekti.