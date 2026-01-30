AB, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldı

AVRUPA Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Dışişleri Bakanları'nın aldığı kararı açıkladı. Baskıların karşılıksız kalamayacağını ifade eden Kallas, AB Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımladığını belirtti.

Kallas, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlıyor demektir" ifadelerini kullandı.