Haberler

AB, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldı

AB, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alarak, bu durumun uluslararası baskıları arttıracağını vurguladı.

AVRUPA Birliği, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine aldığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Dışişleri Bakanları'nın aldığı kararı açıkladı. Baskıların karşılıksız kalamayacağını ifade eden Kallas, AB Dışişleri Bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımladığını belirtti.

Kallas, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı