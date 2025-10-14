AB, Gazze'nin Yeniden İnşası İçin Aktif Rol Üstlenecek

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB'nin Gazze'nin yeniden inşası sürecinde aktif rol üstleneceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin ardından yazılı açıklama yaptı. Costa, zirveye ev sahipliği yapan ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye teşekkür ederek, "Barış Planı'nın başarısından dolayı Başkan Trump'ı ve tüm ara bulucuları takdir etmek isterim. Bu durum, uluslararası toplumun ateşkes, iki devletli çözüm ve İsrailliler ile Filistinliler arasında kalıcı bir barış sağlanması yönündeki çabalarını doruğa ulaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

AB'nin, Barış Planı'nın uygulanması konusunda ilgili tüm taraflarla aktif bir şekilde ilişki kurma konusunda tam bir kararlılık içinde olduğunu kaydeden Costa, "Uluslararası Barış Kurulu'na katılmaya ve geçiş dönemi yönetimi, iyileşme ve yeniden yapılanma gibi tüm süreçleri desteklemeye hazırız. Koşullar, elverir elvermez insani yardımlarımızı derhal artıracağız. Reformdan geçmiş bir Filistin Yönetimi'ne olan bağlılığımızla tutarlı olarak, Gazze'nin terörden arındırılmış demokratik bir devletin parçası olmasını sağlayacak reform gündemini desteklemeye devam edeceğiz. Filistin Yönetimi'ne 2025-2027 yılları için 1,6 milyar avro tahsis ettik ve çatışma sonrası Gazze'de temel olacak alanlardaki uzmanlığımızla da katkıda bulunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Güvenlik konusunda AB'nin, sınır güvenliği, kapasite geliştirme ve polis eğitimi alanlarındaki rollerini sürdürmeye hazır olduğunu bildiren Costa, "EUBAM Rafah ve EUPOL COPPS misyonlarımız da dahil olmak üzere Gazze'nin istikrarı ve yeniden inşasına katkıda bulunacağız. İsrail ve Filistin Devleti'nin terörizmden arınmış bir şekilde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayacağı iki devletli çözüme dayalı barışa giden yol hala uzun. Ancak burada bunu gerçekleştirme taahhüdümüzde birleşmiş bulunuyoruz. Birlikte Gazze'nin yeniden inşasına yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.