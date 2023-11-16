AB, Gazze konusunda Orta Doğu ülkeleriyle diplomatik temasları artırıyor

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze konusunda Orta Doğu ülkeleriyle diplomatik temasları artırıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bölgeye giderek Gazze konusunu görüşecek.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze konusunda Orta Doğu ülkeleriyle diplomatik temasları artırıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in bugün İsrail'de Orta Doğu turuna başlamasının ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Gazze konusunu görüşmek üzere bölgeye gidiyor.

Von der Leyen, 18 Kasım'da Mısır ve Ürdün'e gidecek. Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşecek von der Leyen, El Ariş Havalimanında AB'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarını Mısır Kızılayı'na teslim edecek. Von der Leyen, aynı gün Ürdün'e geçecek ve Amman'da Kral 2. Abdullah ile bir araya gelecek.

AB'nin dış politikasını yürüten Yüksek Temsilci Borrell de bugün Orta Doğu turuna İsrail ziyaretiyle başlamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler yetkilileriyle görüşeceği açıklanan Borrell, İsrail'in ardından yarın Ramallah'a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye ile bir araya gelecek. Borrell, daha sonra Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün'ü ziyaret edecek.

AB yönetimi, Filistin-İsrail meselesinin çözümünün ancak iki devletli bir yapıyla mümkün olacağında ısrar ediyor.

Borrell, 13 Kasım'daki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında "Filistinliler için yeni bir devlet inşa etmeliyiz. Bu da çatışmanın sonrasına bakmamız gerektiği anlamına geliyor." demişti.

AB, Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesinin engellenmesi, Gazze'nin İsrail tarafından işgaline izin verilmemesi, Gazze'deki durumun Filistin meselesinin çözümünün bir parçası olması gerektiğini savunuyor.

AB yönetimi, Filistin meselesinin çözümü için "meşruiyeti olan tek bir Filistin yönetimi" bulunması, bunun da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyince kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor.