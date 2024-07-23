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AB, Ermenistan'a 10 Milyon Euro Yardım Kararı Aldı

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Avrupa Birliği Konseyi, Ermenistan ordusunu desteklemek için 10 milyon Euroluk yardım kararını kabul ettiğini duyurdu. Yardımın amacı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik kapasitesini arttırmak ve sivillerin daha iyi korunmasına katkıda bulunmaktır.

Avrupa Birliği Konseyi, dün itibariyle Ermenistan ordusunu desteklemek için 10 milyon Euroluk yardım kararını kabul ettiğini duyurdu. AB Konseyi ayrıca Ermenistan ile 'vize serbestisi' konusunda diyalog başlatacağını açıklamıştı.

AB Konseyi dün kabul ettiği 10 milyon Euroluk kararla ilgili "AB ilk kez Ermenistan'ı Avrupa Barış Fonu'ndan destekleme kararı aldı. Bu yardım tedbirinin amacı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik kapasitesini arttırmak, kriz ve acil durumlarda sivillerin daha iyi korunmasına katkıda bulunmaktır.

Aynı zamanda Ermenistan'ın direncini arttırmayı ve ülkenin gelecekte AB tarafından konuşlandırılanlar da dahil olmak üzere uluslararası askeri misyon ve operasyonlara olası katılımı durumunda ordunun birlikte çalışabilirliğini hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Somut olarak kabul edilen yardım tedbiri, tabur büyüklüğünde bir birlik için tam teşekküllü konuşlandırılabilir bir çadır kampı sağlanmasına olanak tanıyacaktır" açıklamasını yaptı.

"GÜVENLİK, İLİŞKİLERİMİZDE GİDEREK ARTAN BİR ÖNEME SAHİP"

AB Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuyla ilgili "Güvenlik, Ermenistan ile ikili ilişkilerimizde giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. Bu Avrupa Barış Aracı tedbiri ülkenin dayanıklılığına daha fazla katkıda bulunacaktır. Dış politika ve güvenlik politikasına ilişkin diyaloğumuzu daha da ileriye götürmek konusunda karşılıklı menfaatlerimiz bulunmaktadır" dedi. AB Konseyi ayrıca Ermenistan ile 'vize serbestisi' konusunda diyalog başlatacağını açıklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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