AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nden İsrail'in E1 Yerleşim Planına Tepki

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nden İsrail'in E1 Yerleşim Planına Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in E1 yerleşim planını onaylama kararına karşı çıkarak bunun iki devletli çözüm sürecini zayıflattığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in duyurduğu 'E1' yerleşim planını ilerletme kararına, iki devletli çözüm ihtimalini daha da zayıflattığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptığı yazılı açıklamada İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait topraklarda yerleşim alanlarını genişletmeyi hedefleyen 'E1' projesini onaylama planına tepki gösterdi. Kallas, "İsrail yönetiminin E1 yerleşim planını hayata geçirme kararı, iki devletli çözüm sürecini daha da zayıflatırken uluslararası hukuku da ihlal ediyor" ifadelerini kullandı.

Kallas, "Bu planın hayata geçirilmesi durumunda, bölgedeki yerleşim faaliyetleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi ve bölgesel bağı kalıcı olarak yok edecek ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı kesecek" dedi. AB'nin, İsrail'e yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısını yineleyen Kallas, "AB, İsrail'i bu kararından dönmeye davet ediyor ve kararın geniş çaplı sonuçlarını değerlendirerek, iki devletli çözümün sürdürülebilirliğini korumak için adım atılması gerektiğini vurguluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede

Nereden nereye! Aynı kare, farklı yıllar
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu

Bir domuz eti skandalı daha! Aynı marka ikinci kez ifşa edildi
Kerem Aktürkoğlu'nun transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi

Kerem'in transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.