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AB'den İsrail ve Lübnan'a 'ateşkese uyma' çağrısı

AB'den İsrail ve Lübnan'a 'ateşkese uyma' çağrısı
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Avrupa Birliği, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının kalıcı barış için önemli bir fırsat olduğunu belirterek taraflara anlaşma hükümlerine tam uyma çağrısı yaptı. AB, Hizbullah'ın ek şartlarını reddederken, askeri faaliyetlerin durdurulması ve UNIFIL'e destek talep etti.

AVRUPA Birliği, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının kalıcı barış ve güvenliğin tesis edilmesi için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, taraflara 'anlaşma hükümlerine tam olarak uyma' çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından AB adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Lübnan'ın doğrudan müzakereleri yapıcı bir anlayışla sürdürmesinden memnuniyet duyulduğu bildirildi. Açıklamada, taraflara ateşkes anlaşmasının şartlarına eksiksiz uymaları çağrısında bulunularak, Hizbullah'ın anlaşmaya ilave şartlar getirme girişimlerinin reddedildiği aktarıldı. Tüm askeri faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiği kaydedilen açıklamada, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesi, İsrail'in de Lübnan topraklarından ayrılması talep edildi.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) destek yinelenerek, 4 Haziran'daki saldırılarda, bir UNIFIL askerinin daha hayatını kaybetmesi kınandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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