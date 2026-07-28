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AB'den Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteği için teşekkür

AB'den Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteği için teşekkür
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Avrupa Birliği Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, İspanya'daki yangınlarla mücadele kapsamında yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı alıntılanarak 'Teşekkürler Türkiye' ifadesi kullanıldı.

AVRUPA Birliği Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü, İspanya'da etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın İspanya'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin paylaşımı alıntılandı. Türkçe paylaşımda 'Teşekkürler Türkiye' ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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