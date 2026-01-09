Haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Costa, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası için Avrupa'nın destek vereceği vurgulandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'da bir araya geldi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye'nin başkenti Şam'daki Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabında paylaşımda bulunan von der Leyen, "Onlarca yıl süren korku ve sessizliğin ardından, Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşasını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Costa ise görüşmeye ilişkin "Uzun yıllar süren savaş ve acıların ardından, Esad rejiminin düşüşü nihayet Suriye halkına umut verdi. Bugün burada, AB'nin Suriye'ye verdiği desteğin devam ettiğini göstermek için bulunuyoruz. Önümüzde hala gidilecek uzun bir yol var, ancak sizler ilk adımları çoktan attınız" değerlendirmesinde bulundu.

