AABK Yol ve İnanç Kurulu Başkanı Ecevit Emre ’den dünya liderlerine Suriye’deki Aleviler için acil çağrı mektubu

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Haber: İlhan Baba

(KÖLN)- Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Yol ve İnanç Kurulu Başkanı Ecevit Emre, Suriye'deki Alevilerin ve diğer dini azınlıkların korunması için 100 dünya liderine acil çağrı mektubu gönderildiğini açıkladı. Mektupta, uluslararası koruma mekanizmasının devreye alınması ve mezhepsel ayrımcılığın sona erdirilmesi istendi.

AABK Yol ve İnanç Kurulu Başkanı Ecevit Emre, Suriye'deki Alevilerin ve diğer dini azınlıkların can güvenliğinin sağlanması amacıyla yaklaşık yedi aydır sürdürdükleri diplomatik girişimler kapsamında hazırlanan mektubun dünya liderlerine ulaştırıldığını açıkladı.

Emre, mektubun ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda dünya liderine gönderildiğini belirtti.

Emre ayrıca, diplomatik çalışmalar çerçevesinde İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği I. Bartholomeos, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun yıllar kişisel pastörlüğünü yapan Beyaz Saray İnanç Ofisi Direktörü Paula White ve Uluslararası İnsan Hakları Derneği (ISHR) Başkanı Prof. Dr. Thomas Schirrmacher ile doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi.

Mektupta, Suriye'deki Alevilerin geçmiş rejimin eylemlerinden dolayı topluca sorumlu tutulmaması ve kolektif cezalandırmaya son verilmesi istendi. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde, dini azınlıkların yaşadığı bölgelerde gözlem ve koruma mekanizması kurulması çağrısı yapıldı.

İnanç özgürlüğünün güvence altına alınmasının da talep edildiği mektupta, Alevilerin kutsal mekanlarına, ziyaretgahlara, kiliselere ve Dürzi topluluğuna ait dini mekanlara yönelik saldırıların durdurulması istendi. Kaçırıldığı veya cinsel şiddete maruz kaldığı bildirilen Alevi kadın ve çocukların akıbetinin araştırılması için de acil bir komisyon kurulması çağrısında bulunuldu.

Emre, diplomatik girişime Suriye ve diaspora Alevi toplumunun ruhani lideri Şeyh Gazali ile Uluslararası İnsan Hakları Derneği (ISHR) Başkanı Prof. Dr. Thomas Schirrmacher'in de katkı sunduğunu aktardı.

Şeyh Gazali'nin Alevi toplumunun tarihsel ve dini kimliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığını belirten Emre, geçmiş rejimin suçlarının Suriye'deki Alevilere yüklenmesine ve toplumun topluca cezalandırılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Alevilerin tarih boyunca katliam ve zulümlere maruz kaldığını belirten Emre, buna rağmen mazlumların yanında durmaya devam ettiklerini söyleyen Emre, "Suriye'deki canlarımızın sahipsiz olmadığını dünyaya en gür sesimizle haykırdık" dedi.

Diplomatik girişimlerin süreceğini vurgulayan Emre, Suriye'deki Alevilerin ve diğer dini azınlıkların haklarının korunması için çalışmaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA