Haberler

90 yaşındaki sürücü son sürat kahve dükkanına daldı
Kaliforniya'da 90 yaşındaki bir sürücünün Şükran Günü gecesi kullandığı araçla bir kahve dükkanına dalması sonucu meydana gelen şok edici kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, yaşlı sürücünün kazadan önce alkollü olabileceğinden şüphelenildiğini açıkladı.

  • 90 yaşındaki bir sürücü, Kaliforniya'nın Los Gatos bölgesinde bir kahve dükkanına aracıyla daldı.
  • Kaza, Şükran Günü gecesi meydana geldi ve kahve dükkanı büyük hasar gördü.
  • Polis, sürücünün alkollü olabileceğini değerlendiriyor ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaliforniya'nın Los Gatos bölgesinde 90 yaşındaki bir sürücünün kontrolünü kaybettiği araçla bir kahve dükkanına dalması paniğe neden oldu. Şükran Günü gecesi yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polis sürücünün alkollü olabileceğini açıkladı. Kazada işletme büyük hasar gördü, yaşlı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

OK GİBİ GELDİ KAHVE DÜKKANINA DALDI

Yerel WABC-TV News'in aktardığı görüntülerde, aracın San Jose banliyösü Los Gatos'taki University Avenue üzerinde hızla ilerlediği, ardından tam süratle Los Gatos Coffee Roasting Company adlı işletmeye çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle popüler dükkan adeta yerle bir olurken, kimliği açıklanmayan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kahve dükkanının sahibi Teri Hope, yaşanan yıkım karşısında büyük üzüntü duyduğunu belirtirken, içeride kimsenin bulunmamasının büyük bir şans olduğunu vurguladı ve"Yıkımdan dolayı perişanım, ancak sürücü dışında içeride kimsenin yaralanmamış olması inanılmaz bir şans."

Kazanın ardından çekilen fotoğraflarda, koyu renkli sedanın ön camı parçalayarak dükkânın içine kadar girdiği ve enkazın üzerinde kaldığı görülüyor.

SÜRÜCÜDE ALKOL ŞÜPHESİ

Los Gatos Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, alkolün kazada rol oynamış olabileceğinin değerlendirildiği, ancak soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. Kazanın meydana geldiği sırada işletmenin kapalı ve boş olduğu, sürücünün araçta tek başına bulunduğu ifade edildi.

Yerel halk, olayın daha yoğun bir saatte gerçekleşmesi durumunda facia yaşanabileceğine dikkat çekti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBahadir Hamamcioglu:

Yaşlıların Tesla üretimi olan sürücüsüz araçları kullanmasında fayda var örnek olarak model Y yaşlılar için uygun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
