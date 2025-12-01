90 yaşındaki sürücü son sürat kahve dükkanına daldı

Kaliforniya'nın Los Gatos bölgesinde 90 yaşındaki bir sürücünün kontrolünü kaybettiği araçla bir kahve dükkanına dalması paniğe neden oldu. Şükran Günü gecesi yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polis sürücünün alkollü olabileceğini açıkladı. Kazada işletme büyük hasar gördü, yaşlı sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

OK GİBİ GELDİ KAHVE DÜKKANINA DALDI

Yerel WABC-TV News'in aktardığı görüntülerde, aracın San Jose banliyösü Los Gatos'taki University Avenue üzerinde hızla ilerlediği, ardından tam süratle Los Gatos Coffee Roasting Company adlı işletmeye çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle popüler dükkan adeta yerle bir olurken, kimliği açıklanmayan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kahve dükkanının sahibi Teri Hope, yaşanan yıkım karşısında büyük üzüntü duyduğunu belirtirken, içeride kimsenin bulunmamasının büyük bir şans olduğunu vurguladı ve"Yıkımdan dolayı perişanım, ancak sürücü dışında içeride kimsenin yaralanmamış olması inanılmaz bir şans."

Kazanın ardından çekilen fotoğraflarda, koyu renkli sedanın ön camı parçalayarak dükkânın içine kadar girdiği ve enkazın üzerinde kaldığı görülüyor.

SÜRÜCÜDE ALKOL ŞÜPHESİ

Los Gatos Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, alkolün kazada rol oynamış olabileceğinin değerlendirildiği, ancak soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. Kazanın meydana geldiği sırada işletmenin kapalı ve boş olduğu, sürücünün araçta tek başına bulunduğu ifade edildi.

Yerel halk, olayın daha yoğun bir saatte gerçekleşmesi durumunda facia yaşanabileceğine dikkat çekti.