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Bahçesine giren 2 köpeğin saldırdığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti

Bahçesine giren 2 köpeğin saldırdığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

İngiltere'de 85 yaşındaki Lucille Downer, bahçesine giren 2 köpeğin saldırısına uğradı. Yaşlı kadın hayatını kaybederken, köpeklerin sahibi ve Downer'ın komşusu olan Darren Pritchard 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yaşayan 85 yaşındaki Lucille Downer, bahçesine giren komşusunun 2 köpeği tarafından saldırıya uğradı. Kadın bu korkunç saldırı neticesinde yaşamını yitirdi.

5 YIL HAPİS YATACAK

Köpeklerin sahibi olan Darren Pritchard, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Acı olayı anlatan kadının kızı ise annesinin bu saldırıya karşısında hiç şansının olmadığını belirtti.

85 Yaşındaki Kadın, Bahçesine Giren İki Köpeğin Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti

GÖZLERİYLE GÖRMÜŞ

Downer'ın kızı Beverley, annesinin demans hastası olduğunu ve saldırgan köpeklerin annesine saldırdığını gördüğünü, sonra da annesini kurtarmaya çalışırken köpeklerin kendisine de saldırdığını belirtti. Downer'ın kızı, annesinin bu şekilde ölmeyi hak etmediğini ve onu her düşündüğünde, kanlar içinde ve iki köpeğin boynuna saldırdığını gördüğünü söyledi.

85 Yaşındaki Kadın, Bahçesine Giren İki Köpeğin Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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