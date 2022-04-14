800 kadının bulunduğu cezaevinde iki kadın hamile kaldı, çocukların babalarının kimliği şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletindeki tek kadın cezaevinde yaşananlar, duyanları hayrete düşürdü. 800 kadının kaldığı cezaevinde iki kadının hamile kalmasından sonra harekete geçen ekipler, çocuklarının babalarının yine aynı cezaevindeki trans bireyler olduğunu ortaya çıkardı.

"RIZAYA DAYALI CİNSEL İLİŞKİ"

Ceza İnfaz Kurumu'nun NJ.com'a verdiği bildirdiğine göre, kimliği açıklanmayan mahkûmlar, "hapis yatan başka bir kişiyle rızaya dayalı cinsel ilişkiye girdikten sonra" Edna Mahan Islahevi'nde hamile kaldılar.

KİMLİĞİNE GÖRE BARINDIRILIYORLAR

New Jersey'de 2021'de mahkûmların tercih ettikleri cinsiyet kimliğine göre barındırılmasına izin veren bir karar verildi. Karar, 18 ay boyunca erkek cezaevlerinde yaşamaya zorlanan bir kadının açtığı insan hakları davasından kaynaklanan bir anlaşmanın parçasıydı.

27 TRANS KADIN VAR

Trans kadınların Jersey Islahevi'nde barınmak için cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmeleri gerekmiyor ve söz konusu cezaevinde 27'si trans kadın olmak üzere 800'den fazla mahkûm bulunuyor.

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