8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi
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8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi
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Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunamiye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Servis edilen videoda, metrelerce yükseklikteki dev dalgaların kıyıya vurduğu anlar yer aldı.

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Merkez üssü yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olan depremin ardından bölgede oluşan tsunaminin görüntüleri ortaya çıktı.

DEV DALGALAR KIYIYA VURDU

Servis edilen görüntülerde metrelerce yükseklikteki dev dalgaların kıyıya vurdukları anlar yer alırken, dalgaların etkisiyle doğadaki hayvanların korku içinde kaçıştıkları görüldü.

NE OLMUŞTU?

30 Temmuz Çarşamba günü Moskova saatiyle 03.00 sıralarında Kamçatka'da 8,8 büyüklüğünde deprem yaşandığı ve bunun bölgede 1952 yılından bu yana meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu bildirilmişti.

Deprem ve tsunamiden etkilenen Sahalin bölgesindeki Severo-Kurilsk ve Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatskiy kentlerinde acil durum ilan edilmişti. Can kaybının olmadığı olayda, şehirlerdeki bazı binalar hasar görmüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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