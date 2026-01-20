76. Berlin Film Festivali'nde Türk Sineması Öne Çıkıyor; Emin Alper'in 'Kurtuluş' ve Almanya'dan İlker Çatak'ın Yeni Filmi Altın Ayı Yarışında

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – 76. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Altın Ayı için yarışacak filmler açıklandı. Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan festivalin ana yarışma bölümünde iki Türk yönetmen dikkat çekiyor.

Yönetmen Emin Alper, yeni filmi "Kurtuluş" ile Altın Ayı adayları arasında yer aldı. Daha önceki filmleriyle uluslararası festivallerde önemli başarılar elde eden Alper'in filmi, Berlinale'de dünya prömiyeri yapacak 20 yapımdan biri olacak.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli yönetmen İlker Çatak da yarışma seçkisinde yer alan Alman yönetmenler arasında bulunuyor. Çatak, yeni filmiyle jüri ve izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen, daha önce bir filmiyle Almanya adına Oscar yarışına katılmıştı.

Toplam 28 ülkeden 22 filmin yarışacağı Berlinale'de, Alman yönetmenler Eva Trobisch ve Angela Schanelec de yeni yapımlarıyla yer alıyor.

Berlinale Direktörü Tricia Tuttle, seçkiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu 22 film, 2026'da sinemanın ne kadar çeşitli ve güçlü olduğunu gösteriyor. Her biri sanatsal açıdan iddialı yapımlar" ifadelerini kullandı.

Festivalin uluslararası jüri başkanlığını, "Paris, Texas" ve "Berlin Üzerindeki Gökyüzü" filmleriyle tanınan Alman yönetmen Wim Wenders üstlenecek. Wenders, 2023 yapımı "Perfect Days" filmiyle Oscar'a aday olmuştu.

Bu yıl Berlinale'de ayrıca Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh'a sinemaya katkılarından dolayı Altın Onur Ayısı verilecek. Festival yönetimi, 18-25 yaş arasındaki genç sinemaseverler için indirimli bilet uygulamasının da süreceğini duyurdu.

76.Berlinale, 12 Şubat 2026 akşamı Afgan yönetmen Shahrbanoo Sadat'ın "No Good Men" filminin dünya prömiyeriyle başlayacak. Festival, 22 Şubat'a kadar devam edecek; Altın ve Gümüş Ayı ödülleri ise 21 Şubat'taki kapanış galasında sahiplerini bulacak.