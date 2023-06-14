7 yıllık evliliği bitiren fotoğraf! Liseden eski sevgilisiyle yakaladı

Çin'de işi nedeniyle karısından uzakta bir şehirde yaşayan Phoo, işsiz kalınca memleketine gerdi döndü. Karısına kavuşacağı için heyecanlı olan adam, eşini lisedeki sevgilisiyle uygunsuz halde yakaladı. Şahısların kaydedilen görüntüsü ise 7 yıllık evliliği bitiren kare olarak gündem oldu.

Çin'in Hubei eyaletinin Ein Sue şehrinde yaşayan Phoo isimli şahıs, ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışıp evlendiği karısının ihanetiyle sarsıldı.

EVE GEÇ SAATLERDE GİRDİ

İşi nedeniyle karısıyla ayrı şehirlerde yaşayan genç adam, bir süre sonra işinden oldu. Memleketinde çalışan karısının yanına gitmeye karar veren Phoo, burada beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Eşi Tong, Phoo'ya karşı ilgisiz davranırken akşamları da eve geç gelmeye başladı.

UYGUNSUZ HALDE YAKALADI

Hayatının değiştiği gece Phoo, eşi Tong işten dönmeyince sokağa çıktı. Eşinin geleceği yöne doğru yürüyen adam, karısı ile bir adamı uygunsuz bir şekilde yakaladı. Dünyası başına yıkılan adam, karısının lisedeki eski sevgilisiyle yeniden beraber olduğunu öğrendi. Aldatıldığını gözleriyle gören Phoo, boşanma davası açıp Tong'dan ayrıldı.