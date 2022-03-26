7 yaşındaki oğlundan fatura parası alan anneye büyük tepki gösterildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan Molly adlı kadının, evde hayata geçirdiği uygulama, takipçilerinin tepkisiyle karşılaştı. 7 yaşındaki bir oğlu olduğunu belirten Molly, son dönemde faturaların yükselmesiyle birlikte oğlundan da fatura parası aldığını söyledi.

YAPTIKLARINI ANLATINCA TEPKİ GÖRDÜ

Molly, yeni uygulamaya geçirdiği bu yöntemi sosyal medya hesabından paylaşınca art arda tepkiler geldi. Takipçileri, ekonominin farkında olmayan küçük bir çocuktan para alınmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

"BU YAŞTAN ÖĞRENMELİ"

Takipçilerinin sert yorumlarıyla karşılaşan Molly ise kendisini savundu. Yaptığının doğru olduğunu söyleyen Molly, "Ona iki farklı harçlık türü veriyorum. Biri eğlence ve diğeri ihtiyaç parası. İhtiyaç parasından faturaları kesiyorum. Bu yaştan itibaren sorumluluğunu bilmeli" dedi.