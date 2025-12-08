Haberler

7.6 ile sallanan ülkede tsunami sirenleri böyle çaldı

Japonya açıklarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede tsunami sirenleri çaldı. Sirenlerin çaldığı anlar ise kameralara yansıdı.

  • Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Depremin ardından tsunami uyarısı verildi ve dalgaların boyutunun 3 metrelik yüksekliğe ulaşabileceği belirtildi.
  • Depremin ardından Japonya'da tsunami sirenleri çaldı.

Japonya'nın Misawa bölgesi açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.

TSUNAMİ UYARISI GELDİ

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Uyarıda, dalgaların boyutunun 3 metrelik yüksekliğe ulaşabileceği ve birden fazla kez kıyıya vurabileceği belirtildi.

ÜLKEDE SİRENLER ÇALDI

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
