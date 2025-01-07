7,1'lik depremin vurduğu Çin'in Tibet bölgesindeki panik anları kamerada

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 7,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

1000'DEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ

Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

YOLUN ORTASINDAKİ HEYKEL YIKILDI

7,1 büyüklüğündeki deprem ülkeyi savaş alanına çevirirken yaşanan panik anları bölgeden servis edilen videolara da yansıdı. Deprem anında yolun ortasındaki dev bir heykelin yıkıldığı ve insanların panik içinde sağa sola kaçıştıkları görüldü.