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7,1'lik depremin vurduğu Çin'in Tibet bölgesindeki panik anları kamerada

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7,1 büyüklüğündeki depremin vurduğu Çin'in Tibet bölgesinde ölü sayısı her geçen dakika artarken yaşanan panik anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 1000'den fazla yapının hasar gördüğü bölgeden servis edilen videoda depremin etkisiyle yolun ortasındaki dev bir heykelin yıkıldığı ve insanların can havliyle sağa sola kaçıştıkları görülüyor.

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 7,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

1000'DEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ

Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

YOLUN ORTASINDAKİ HEYKEL YIKILDI

7,1 büyüklüğündeki deprem ülkeyi savaş alanına çevirirken yaşanan panik anları bölgeden servis edilen videolara da yansıdı. Deprem anında yolun ortasındaki dev bir heykelin yıkıldığı ve insanların panik içinde sağa sola kaçıştıkları görüldü.

7,1'lik depremin vurduğu Çin'in Tibet bölgesindeki panik anları kamerada
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Ergin:

Oh oh oh oh oh bu size ders olsun yaptığınız zülümlere karşı...

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