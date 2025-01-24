620 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek köprüsü bu sene açılıyor

Çin'in Guizhou eyaletinde bulunan, 620 metre yüksekliğindeki Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün bu yıl açılması planlanıyor. Golden Gate Köprüsü'nden 9 kat, Eiffel Kulesi'nden 2 kat yüksek olan köprünün son yapı elemanı 20 Ocak'ta yerleştirildi.

Cuma günü monte edilen 215 tonluk çelik destek elemanıyla birlikte, 1.4 kilometre uzunluğundaki asma köprünün tamamlanma oranı %80'e ulaştı. Beipan Nehri üzerinde yükselen köprü, Çin'in en yüksek binası olan 632 metrelik Shanghai Kulesi'ne yakın bir yüksekliğe sahip.

Köprü sadece rekor kırmakla kalmıyor; bölgede ulaşımı da kolaylaştıracak. Şu anda kanyonu dolaşmak için bir saat harcayan yerel halk, köprü sayesinde karşıya 2 dakikada geçebilecek.

227 milyon sterlin (yaklaşık 9 milyar TL) bütçeli projenin ana taşıyıcı kısmı, toplam ağırlığı Eiffel Kulesi'nin 3 katı olan 93 parçadan oluşuyor. İnşaatın geri kalanının Çin Yeni Yılı'ndan sonra tamamlanması hedefleniyor.

Köprü açılana kadar "dünyanın en yüksek köprüsü" unvanı, yine Guizhou eyaletinde bulunan ve 545 metre yüksekliğindeki Beipanjiang Köprüsü'nde kalacak.