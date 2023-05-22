58 yaşındaki adam 17 yıldır tek lokma yemek yemiyor!

17 senedir hiçbir şey yemediğini ileri süren Ardeshiri, gazlı içecekler dışında, su dahil hiçbir şey tüketmediğini söyledi. 58 yaşındaki adam ayrıca hiçbir şey yememesine rağmen açlık veya yorgunluk da hissetmediğini iddia ediyor.

DOKTORLAR NEDENİNİ BULAMIYOR

Tek yudumda bir kutu gazlı içeceği bitiren adam, yaşamak için ihtiyacı olan enerjiyi gazlı, kutulu içeceklerden temin ettiğini söylüyor. Ardeshiri, doktorların da konuya ilişkin herhangi bir fikrinin olmadığını söylüyor.

Mirror'ın İran medyasından derlediği habere göre 17 yıldır yemek yemeyen Ardeshiri, "Buna sebep olacak bir şey yaşamadım. Bir gün sanki ağzımın içinde saça benzer bir şey varmış gibi hissettim. Bu saçın ağzımın, midemin içinde olduğunu hissettim ve bundan bir türlü kurtulamadım. Sanki saçlarım boğazımı sıkıyor, boğuluyorum gibiydi. Çok sıkıydı ve ne yapacağımı bilemedim, korkutucuydu" sözleriyle yaşadığı illetle ilk tanışmasını anlatıyor.

GÜNDE 4 SAAT UYUYUP 3 LİTRE GAZOZ İÇİYOR

17 yıldır onlarca farklı doktora gittiğini belirten 58 yaşındaki adam, "Herkes farklı bir doktor önerdi ve teşhis koyamayan doktorlar beni bir başkasına yönlendirdi. Bu histen kurtulabilmek için gidebileceğim tüm doktorlara gittim. Bir böbrek ve hematoloji uzmanının yönlendirmesiyle bir psikiyatriste gittim" diyerek rahatsızlığına çare bulamadığını dile getiriyor.

Psikiyatristin yardımına rağmen sorununa çözüm bulamadığını söyleyen Ardeshiri; günde en az 3 litre gazoz içtiğini ve 4 saat uyuduğunu ifade ediyor.