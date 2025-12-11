Haberler

Tüyler ürperten olay! 54 yaşındaki kadın, komşusunu öldürüp kanını içti

Güncelleme:
ABD'nin Texas eyaletinde 54 yaşındaki bir kadın, komşusu pencereden evine girdikten sonra başında vurarak öldürdüğü komşusunun kanını içti. Suçunu itiraf eden ve cinayeti komşusunun köpeğini öldürmesi nedeniyle işlediğini öne süren kadın, 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • 54 yaşındaki Cynthia Ming, 45 yaşındaki komşusu Angie Melissa Moore'u öldürüp kanını içtiği gerekçesiyle 50 yıl hapse mahkûm edildi.
  • Cynthia Ming'in borderline kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu ve şizoaffektif bozukluk tanıları olduğu belirtildi.
  • Cynthia Ming, suçunu kabul ederek savcılıkla yapılan anlaşmayı imzaladı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı McLennan kasabasında yaşanan kan donduran olayda, 54 yaşındaki Cynthia Ming, 45 yaşındaki komşusu Angie Melissa Moore'u öldürüp kanını içtiği gerekçesiyle 50 yıl hapse mahkûm edildi.

ÇIPLAK VE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, 6 Eylül 2022 gecesi meydana geldi. Moore, evine birinin pencereden girmeye çalıştığını söyleyerek 911'i aradı. Polis eve ulaştığında Moore'u tamamen çıplak, ağır yaralı ve kanlar içinde buldu. Zanlı Cynthia Ming ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis, Ming'i şok cihazı kullanarak etkisiz hâle getirdi.

54 yaşındaki kadın, komşusunu öldürüp kanını içtiAngie Melissa Moore

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Miror'da yer alan habere göre, Ming, sorgusunda cinayeti Moore'un köpeğini öldürdüğü iddiası nedeniyle işlediğini öne sürdü. Soruşturma raporlarında Ming'in, saldırı sırasında Moore'un kanını içtiğine dair ifadeler yer aldı. Mahkemeye bilgi veren Ming'in doktoru, zanlının borderline kişilik bozukluğu, histrionik kişilik bozukluğu ve şizoaffektif bozukluk tanıları olduğunu söyledi. Başta "akıl sağlığım yerinde değildi" savunması yapan Ming de daha sonra suçunu kabul ederek anlaşmayı imzaladı.

54 yaşındaki kadın, komşusunu öldürüp kanını içtiCynthia Ming

50 yıllık hapis cezasına çarptırılan Ming hakkındaki karar, savcılıkla yapılan anlaşma sonucu kesinleşti.

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Fışki içsin

