43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri 92 yaşındaki Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya'nın ülkede düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanırken, 43 yıllık iktidarını bir dönem daha uzatma şansı buldu.

OYLARIN YÜZDE 53,6'SINI ALMAYI BAŞARDI

Kamerun'da 12 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, geçici sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya kazandı. Ulusal Oy Sayım Komisyonunun paylaştığı geçici sonuçlara göre, Biya, oyların yüzde 53,6'sını almayı başardı.

En yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary yüzde 35,1 oy alırken, diğer adaylardan Cabral Libii yüzde 3,41, Bello Bouba Maigari ise yüzde 2,45 oy oranına ulaştı. 33 üyeden oluşan Ulusal Oy Sayım Komisyonu, sonuçların ülke genelindeki 58 bölgesel komisyonlardan gelen tutanaklara dayandığını bildirdi.

"HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜ PAZARLIK KONUSU DEĞİLDİR"

Muhalif lider Issa Tchiroma Bakary ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzde 54,8 oyla seçimi kendisinin kazandığını iddia ederek, "Artık halk zaferini kutlayabilir çünkü kazandık. Halkın özgürlüğü pazarlık konusu değildir." ifadelerini kullandı. Anayasa Konseyi, nihai seçim sonuçlarını yarın yerel saatle 10.30'da açıklayacak.

Kaynak: İHA, AA