Haberler

3 yaşındaki çocuk ailesinin gözü önünde asansör boşluğuna düştü

3 yaşındaki çocuk ailesinin gözü önünde asansör boşluğuna düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Voronej kentinde 3 yaşındaki bir çocuk, ailesinin gözü önünde asansör boşluğuna düşerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocuğu kurtarmak için babasının gösterdiği çaba takdir topladı. Olay sonrası konuşan baba, "Çocuğum başında ve sırtında birkaç morlukla kurtuldu. Binamız bir yıl kadar önce yapıldı ama asansörleri gerçekten berbat" dedi.

Rusya'da 3 yaşındaki bir çocuk, ailesinin gözü önünde asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Olay, Voronej kentindeki bir apartmanda meydana geldi. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun asansör kapısına yaslandığı ve kapının aniden kırılması sonucu asansör boşluğuna düştüğü görüldü.

BABASI CAN HAVLİYLE PEŞİNDEN ATLADI

DailyMail'de yer alan habere göre; çocuğun düştüğünü fark eden baba, yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluğa inerek oğlunu kurtarmaya çalıştı. Anne ise eşine yardımcı olmak için telefonunun fenerini açarak yön gösterdi.

KOMŞULAR AİLENİN EZİLMESİNİ ENGELLEDİ

Ailenin çığlıklarını duyan komşular, asansörü üçüncü katta durdurarak olası bir faciayı önledi. Baba, oğlunu kurtardıktan sonra kendisi de güvenli şekilde dışarı çıkmayı başardı.

"BİNAMIZ BİR YIL KADAR ÖNCE YAPILDI"

Olayın ardından açıklama yapan baba, "Hastaneye koştuk ve çok şükür çocuğumuz iyi. Başında ve sırtında birkaç morlukla kurtuldu. Oğlum şans eseri zemindeki demirlerin üzerine düşmedi. Binamız bir yıl kadar önce yapıldı ama asansörleri gerçekten berbat. Çalışırken bile gürültü, gıcırtı ve sürtünme sesleri geliyor," dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Dünya
Türkiye, Suriye ve ABD zirvesinde çarpıcı PKK/YPG kararı

Dünyanın gözü bu zirvedeydi! İşte toplantıda alınan çarpıcı PKK kararı
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu

İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüsler tamamen durdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı

Dünyanı onu izlerken Putin'i küplere bindirecek bir çağrıda bulundu
Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira

Netanyahu'yu küplere bindiren tecavüz görüntüsü: Korkunç bir iftira
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Futbolda bahis soruşturması! Necip Uysal suç duyurusunda bulundu

Bahis oynadığı iddia edilen Necip uyanır uyanmaz soluğu orada aldı
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görünmüyor
Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu

Eren'in yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı

Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Güllü'nün ölümünde ilgili yeni gelişme: TÜBİTAK'a üç kritik talimat

Güllü'nün ölümünde TÜBİTAK devreye girdi: Üç kritik talimat
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü

Böyle bir şey nasıl olur? Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

İngiltere'de Ferdi fırtınası
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.