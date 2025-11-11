3 yaşındaki çocuk ailesinin gözü önünde asansör boşluğuna düştü

Rusya'da 3 yaşındaki bir çocuk, ailesinin gözü önünde asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Olay, Voronej kentindeki bir apartmanda meydana geldi. Binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun asansör kapısına yaslandığı ve kapının aniden kırılması sonucu asansör boşluğuna düştüğü görüldü.

BABASI CAN HAVLİYLE PEŞİNDEN ATLADI

DailyMail'de yer alan habere göre; çocuğun düştüğünü fark eden baba, yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluğa inerek oğlunu kurtarmaya çalıştı. Anne ise eşine yardımcı olmak için telefonunun fenerini açarak yön gösterdi.

KOMŞULAR AİLENİN EZİLMESİNİ ENGELLEDİ

Ailenin çığlıklarını duyan komşular, asansörü üçüncü katta durdurarak olası bir faciayı önledi. Baba, oğlunu kurtardıktan sonra kendisi de güvenli şekilde dışarı çıkmayı başardı.

"BİNAMIZ BİR YIL KADAR ÖNCE YAPILDI"

Olayın ardından açıklama yapan baba, "Hastaneye koştuk ve çok şükür çocuğumuz iyi. Başında ve sırtında birkaç morlukla kurtuldu. Oğlum şans eseri zemindeki demirlerin üzerine düşmedi. Binamız bir yıl kadar önce yapıldı ama asansörleri gerçekten berbat. Çalışırken bile gürültü, gıcırtı ve sürtünme sesleri geliyor," dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.