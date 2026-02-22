Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Gürcistan'ın ulusal güvenlik servisi, yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki uranyumu yasadışı yollarla satın almaya çalıştıkları için iki yabancı uyruklu kişiyi ülkede gözaltına aldı. Reuters'ın haberine göre bu kişiler, nükleer silah yapımında kullanılabilecek uranyum ve radyasyon içeren malzemeyi satın alarak başka bir ülkeye kaçırmayı planlıyordu.

3 MİLYON DOLAR ÖDEYECEKLERDİ

Güvenlik servisi açıklamasında, zanlıların nükleer madde uranyum ile radyoaktif Cesium-137 gibi maddeleri toplamda 3 milyon dolar karşılığında temin etmeye çalıştıkları ve bunu yasa dışı yollarla başka bir ülkeye taşımayı amaçladıkları bildirildi. Açıklamada, zanlıların Gürcistan'ın Kutaisi kentinde tutuklandığı kaydedildi.

YETKİLİLER DETAY VERMEDİ

Yetkililer, şu ana kadar ele geçirilen uranyumun ne kadar zenginleştirilmiş olduğuna veya bu maddelerin nereden geldiğine ilişkin detay vermedi. Ayrıca, tarafların bu malzemeyi hangi ülkeye veya kişi ya da gruba götürmeyi planladıklarına dair bilgi paylaşılmadı.

ÜLKEDE BU VAKALARA SIK RASTLANIYOR

Gürcistan'da Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana nükleer ve radyoaktif maddelerin yasa dışı ticaretine yönelik birçok vaka görülüyor. Geçen yıl başkent Tiflis'te yasa dışı uranyum satın almaya çalıştığı gerekçesiyle üç Çin vatandaşı tutuklanmış, ülke genelinde benzer olaylar güvenlik servislerinin uluslararası iş birliğiyle soruşturulmuştu.