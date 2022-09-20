3. Charles'tan siyahi vatandaşa tartışma yaratan hareket! Irkçılıkla suçluyorlar

İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles'ın vatandaşların sırayla ellerini sıkarken siyahi bir vatandaşa geldiğinde arkasını dönerek tokalaşmaktan kaçınması sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar yeni kralı ırkçılıkla suçladı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak kral oldu.

DEVAMLI HAREKETLERİYLE GÜNDEME GELİYOR

3. Charles adını alan yeni kral, tahta çıktığından itibaren kameralar yansıyan hareketleriyle devamlı gündeme geldi. Diş macununu bile yardımcılarının sıktığı bilinen Charles, önce masadaki eşyaları alması için çevresindekilere yaptığı hareketler, daha sonra da mürekkebe akan kaleme sinirlenmesiyle gündeme geldi.

SİYAHİ VATANDAŞIN ELİNİ SIKMADIĞI GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Charles, sosyal medyada gündeme bu kez ırkçılık tartışmalarıyla gündeme geldi. Haber kameralarına yansıyan bir görüntüde Charles, sırasıyla vatandaşlarla el sıkışırken, siyahi bir adama geldiğinde ise arkasına bakarak tokalaşmaktan kaçınıyor.

BİLİNÇLİ Mİ YAPTI?

Charles'ın bu hareketi bilinçli yapıp yapmadığı sosyal medyada tartışma konusu olurken, pek çok kullanıcı bu görüntülere tepki gösterdi. Irkçılıkla suçlanan yeni Kral'dan olaya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.