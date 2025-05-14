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25 yıl sonra bir ilk: Trump, Ahmed Şara ile görüştü

25 yıl sonra bir ilk: Trump, Ahmed Şara ile görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmed Şara ile video konferans yöntemi ile görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin geçiş yönetimi Devlet Başkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan'da bir araya geldi.

Görüşmeye Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da çevirimiçi olarak katıldığı aktarılıyor.

Donald Trump, 25 yıl sonra bir Suriye lideriyle görüşen ilk ABD başkanı oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Donald Trump'ın Şara'ya "İsrail ile İbrahim Anlaşmaları'nı (Abraham Accrods) imzalama çağrısı" yaptığı kaydedildi.

Trump'ın ilk döneminde başlattığı bu diplomatik hamle, bölge ülkeleriyle İsrail ilişkilerini normalleştirmeyi amaçlıyordu.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan ve Fas bu anlaşmayı imzalayan ülkeler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılmasının "tarihi önemde" olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını" söyledi.

Trump, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan'da bulunuyor.

Bu görüşmeden bir gün önce Trump, Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldıracağını duyurmuştu.

Trump 13 Mayıs'taki mesajında "Şimdi onların ışıldama zamanı. Hepsini kaldırıyoruz. İyi şanslar Suriye, bize çok özel bir şey göster" demişti.

Bill Clinton'ın 2000 yılında Cenevre'de Suriye'nin eski devlet başkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad ile yaptığı görüşmeden bu yana hiçbir ABD başkanı bir Suriye lideriyle görüşmedi.

BBC
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