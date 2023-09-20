24 saatte gelen zafer sonrası Aliyev'in videosu yeniden gündem oldu

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu 24 saat içinde zaferle sonuçlandı. Zafer sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a söylediği "Ne oldu Paşinyan?" sözleri yeniden gündem oldu.

Azerbaycan, Karabağ için beklenen adımı attı ve dün öğlen saatlerinde Karabağ bölgesinde askeri operasyona başladığını açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenilere sundukları şartların kabul edildiğini belirterek Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarının Türkiye saati ile 12.00'de durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Azerbaycan'ın zaferi sonrasıİlham Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a söylediği "Ne oldu Paşinyan?" sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

OPERASYON ASKIYA ALINDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Operasyonun askıya alındığı vurgulanan açıklamada, Ermenilerin kabul ettiği şartlar da yer aldı.

KABUL EDİLEN TALEPLER

Bakanlığın ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı; "Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcilerinin Rus barışı koruma birliği aracılığıyla talebi dikkate alınarak, 20 Eylül 2023 günü saat 13.00'te aşağıdaki koşullar altında yerel terörle mücadele tedbirlerinin askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldı: