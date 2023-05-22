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2023 Yılının İlk Yurt Dışı Hacı Kafilesi Suudi Arabistan'a Ulaştı

2023 Yılının İlk Yurt Dışı Hacı Kafilesi Suudi Arabistan'a Ulaştı

Dünya Haberleri

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, bu yılki ilk hacı kafilesinin ülkeye ulaştığını duyurdu. Bangladeş'ten gelen ilk hacı kafilesinin Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'na indiği aktarıldı. Suudi Arabistan'ın 2023 sezonunda iki milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediği açıklanmıştı.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, bu yılki ilk hacı kafilesinin ülkeye ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın ilk hacı kafilesini taşıyan uçağın ülkeye ulaştığı ifade edilerek, hacı adaylarına ait fotoğraflar paylaşıldı. Açıklamada ayrıntıya yer verilmedi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA ise Bangladeş'ten gelen ilk hacı kafilesinin Cidde'deki Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı'na indiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Hac Bakanı Tevfik er-Rabia, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2023 sezonunda iki milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Khazen - Dünya

Suudi Arabistan Bangladeş Twitter Hac Dünya Haberler

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