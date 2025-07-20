20 Yıldır Komada Olan Suudi Prens Hayatını Kaybetti

20 Yıldır Komada Olan Suudi Prens Hayatını Kaybetti
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Suudi Arabistan'da 20 yıl boyunca komada kalan 'uyuyan prens' Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud, geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti.

SUUDİ Arabistan'da geçirdiği trafik kazası sonucu 20 yıldır komada olan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'da 20 yıldır komada olan ve bu sebeple 'uyuyan prens' olarak adlandırılan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud'un hayatını kaybettiği bildirildi. 1990 doğumlu olan Prens, Harp Okulu'nda okurken 2005 yılında trafik kazası geçirdi ve beyninde oluşan ağır hasar sonucu komaya girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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