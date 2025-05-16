2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi
Haber Videosu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kırmızı halıda diz çökerek karşıladı. 2 metrelik Rama'yı ayağa kaldıran Meloni, "Benim boyuma erişmek için eğiliyor" diye yorumladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Tiran'daki "Skënderbej" Meydanı'na ulaştığında alışılmadık bir karşılama ile karşılaştı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Tiran'a gelen Meloni,Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kendisini dizi üzerinde karşılaması sebebiyle şaşkınlığını gizleyemedi. Meloni ise bu sahneyi esprili bir dille karşıladı. "Bunu sadece benim boyumda olmak için yapıyor" dedi.

ARNAVUTLUK LİDERİYLE KUCAKLAŞTI

2 metre boyunda Edi Rama'yı apar topar ayağa kaldıran 1.5 metrelik Meloni, daha sonra Arnavutluk lideriyle kucaklaştı. Meloni, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada Ukrayna ile Rusya arasında barış müzakerelerinin önemine değindi.

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Ayrıca Gjadër'deki mülteci kampına gitmeye vakti olmadığını söyledi. Ancak yürütülen çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. "Bu, söz verdiğimiz gibi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Koşulsuz ateşkese hazırız

İstanbul görüşmesinde barış umudu! Taraflardan biri koşul sunmadı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan korucularla ilgili açıklama

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

55 bin mahkuma örtülü af mı geliyor? Bakan Tunç'tan açıklama var
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
Kazada hayatını kaybeden arkadaşının başında böyle bekledi

Yere çöküp arkadaşının cansız bedenine uzun süre baktı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

bu melodide önüne gelene sarılıyor. oysa ben sadece bize özel sanmıştım, sevinmiştim. umutlarımızla oynadın zalımın kızı...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oyun oynarken sabitlenmeyen kale direği başına düştü, çift görmeye başladı

İhmal 13 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar

Silahların teslimi ve örgüt yöneticileriyle ilgili yeni ayrıntılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.