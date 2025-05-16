2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Tiran'daki "Skënderbej" Meydanı'na ulaştığında alışılmadık bir karşılama ile karşılaştı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Tiran'a gelen Meloni,Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın kendisini dizi üzerinde karşılaması sebebiyle şaşkınlığını gizleyemedi. Meloni ise bu sahneyi esprili bir dille karşıladı. "Bunu sadece benim boyumda olmak için yapıyor" dedi.

ARNAVUTLUK LİDERİYLE KUCAKLAŞTI

2 metre boyunda Edi Rama'yı apar topar ayağa kaldıran 1.5 metrelik Meloni, daha sonra Arnavutluk lideriyle kucaklaştı. Meloni, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada Ukrayna ile Rusya arasında barış müzakerelerinin önemine değindi.

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

Ayrıca Gjadër'deki mülteci kampına gitmeye vakti olmadığını söyledi. Ancak yürütülen çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti. "Bu, söz verdiğimiz gibi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.