18 yaşındaki öğrenci, on litre alkol aldıktan sonra kolej odasında kendini astı

Yatılı okulda okuyan 18 yaşındaki örnek olarak gösterilen öğrenci James Pickering, 10 litre alkol aldıktan sonra Malvern Koleji'ndeki odasında kendini astı.

İngiltere'de Malvern Kolejin'de okuyan örnek öğrenci James Pickering 10 litrelik içki içtikten sonra odasında asılmış halde bulundu. James Pickering belirsiz ölümü ile ilgili yetkili kişiler durumu şu şekilde ifade etti.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Kıdemli Adli Tıp Uzmanı David Reid, James'in ölümünden önce akıl sağlığından muzdarip olduğunu söyledi. James'in pratisyen hekimi, genç adamın ölmeden önce panik atak geçirdiğini, kendini kötü hissettiğini ve uyku bozukluğu yaşadığı için endişeli olduğunu ifade etti.

10 LİTRE ALKOL ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Worcestershire Adli Tıp Mahkemesi, James'in önceki gece, arkadaşlarıyla sekiz ila on litre içki içtiğini ve keyifli olduğunu ve arkadaşlarıyla birlikte kendi fotoğraflarını ailesine gönderdiği yönünde duyumlar aldığını belirtti.

"SAYGIN BİR ÖĞRENCİYDİ"

James'in ölümü ile soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından konuşan okul müdürü Keith Metcalfe şunları söyledi: "James, öğrenciler ve personel tarafından ne yazık ki özlenecek, okulun popüler ve saygın bir üyesiydi."