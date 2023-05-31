16 yaşındaki genç kız, herkesin gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

Hindistan'da 16 yaşındaki bir kız, Delhi'nin kalabalık caddesinde acımasızca bıçaklanarak öldürüldü. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri, çok sayıda insanın olay yerinden geçerken saldırganın genç kızı defalarca bıçakladığını gösteriyor. Olay, Hindistan'daki kadınların güvenliği ve erkekler tarafından gerçekleştirilen şiddet konusunda yeniden öfkeye neden oldu.

16 yaşındaki bir kız, Pazar günü Hindistan'ın başkenti Delhi'deki kalabalık bir caddesinde acımasızca bıçaklanarak öldürüldü. Bu olay, ülkedeki kadınların güvenliğini ve erkekler tarafından gerçekleştirilen şiddet konusunu tekrar gündeme getirdi.

ONLARCA İNSANIN İÇİNDE BIÇAKLADI

Yayınlanan videoda, saldırganın kurbanı defalarca bıçaklarken, birçok insanın yanından geçtiğini gösteriyor. Bir adamın müdahale etmeye çalıştığı, saldırganı kurbandan çekmeye çalıştığı ancak başaramadığı görülüyor.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kimliği belirlenemeyen kurbanın cesedi, olayın gerçekleştiği Rohini mahallesinin kuzey Delhi bölgesi olan Shahbad Dairy alanında Pazar akşamı bulundu. Pazartesi öğleden sonra, Hint polisi, cinayetle ilgili şüpheli olan Sahil'in tutuklandığını söyledi.

"KIZIMIN ORGANLARI DIŞARI ÇIKMIŞ"

Delhi'nin Özel Polis Komiseri Deependra Pathak, ilk soruşturmanın sonucunda cinayetin bir tür aşk suçuna işaret ettiğini Hint haber kanalı Times Now'a söyledi. CNN'ye konuşan kızın babası Janak Raj, "Kızının yerde yüzüstü yattığını, organlarının dışarı çıktığını ve başının ezilmiş olduğunu söyledi.

"YARDIM ETMEDİKLERİ İÇİN ÖFKELİYİM"

Acılı baba şunları söyledi: "Kimse kızıma yardım etmediği için çok öfkeliyim. Eğer ona yardım etmiş olsalardı, bugün hayatta olurdu. Ayrıca olayı videoya çeken seyirciler olduğunu da duydum. Eğer çığlık atmış olsalardı, kızıma yardımcı olurdu."

TEPKİLER BÜYÜDÜ

Olay, Hindistan'da kadınları koruma konusunda ve saldırganları cezalandırma konusunda yeterince yaptırım yapılmadığı için tepkilerin büyümesine sebep oldu.