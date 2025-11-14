Haberler

1500 Yıllık Yongqing Tapınağı'nda Yangın

Çin'in Jiangsu eyaletindeki 1500 yıllık Yongqing Tapınağı'nda, bir ziyaretçinin hatalı tütsü ve mum kullanımı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

ÇİN'in Jiangsu eyaletindeki 1500 yıllık Yongqing Tapınağı'nın köşkünde yangın çıktı.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Zhangjiagang kentindeki, 1500 yıllık Yongqing Tapınağı'nın içinde bulunan üç katlı ahşap Wenchang Köşkü'nde önceki gün yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedilirken, yapılan ilk incelemelere göre yangının bir ziyaretçinin tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması sonucu çıktığı belirlendi.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını açıklarken, yangından etkilenen köşkün 2009 yılında yapıldığı ve içinde kültürel miras niteliğinde eser bulunmadığını ifade edildi. Yangından sorumlu olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve olası risk ile tehlikeleri ortadan kaldıracak tedbirlerin de hayata geçirileceği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
