14 Türk Aktivist Adli Tıp Kontrolünden Geçti

Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 14 Türk aktivist, sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından yakınlarıyla buluşarak Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldılar. Aktivist Ömer Faruk Narlı, Gazze'deki duruma dikkat çekerek barış gücü oluşturulması gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL Sumud Filosu teknelerinde yer alan 14 Türk aktivistin Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık kontrolü ve ifade işlemleri sona erdi. Adli Tıp Kurumu önünde yakınlarıyla buluşan aktivistler buradan ayrıldı.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 14 Türk aktivist, THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aktivistler, sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na getirilmişti. Sağlık kontrolü ve ifade işlemleri tamamlanan aktivistler, Adli Tıp Kurumu önünde yakınlarıyla buluştuktan sonra ayrıldı.

'TÜM DEVLETLERİN KATILIMIYLA BARIŞ GÜCÜ OLUŞTURULMALI'

Aktivist Ömer Faruk Narlı, "Orada tabii gemimize el kondu. Fiziksel bir sürü şiddete maruz kaldık, onların tamamını ifade ettik az önce içeride. Burada bizim ismimizin pek bir önemi yok. Şunu hatırdan çıkarmamak gerekiyor. Halihazırda Gazze'de katliam devam ediyor, soykırım devam ediyor. Bugün 7 Ekim itibarıyla başlayan soykırımın yıl dönümü, iki yıl oldu. Fiziksel adımlar atılması gerekir. Mutlaka tüm devletlerin katılımıyla bir barış gücü ordusu oluşturulmalı. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. İsrail'in anladığı dil silah. Bebek katletmekten başka yaptıkları bir şey yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
