13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama

13 milyon liraya dev Trump heykeli: Tamamı altın kaplama
Siyaset dünyasının en tartışmalı isimlerinden Donald Trump, bu kez kendi adına yapılan dev bir "altın" anıtla gündemde. Yaklaşık 13 milyon liraya mal olan ve tamamı altın kaplamayla parlatılan devasa heykel, ülkede hayranlık ve öfkeyi aynı anda tetikledi. Destekçilerinin "tarihi bir ikon" olarak selamladığı, eleştirenlerin ise "narsisizmin zirvesi" olarak nitelediği bu şatafatlı anıtın nereye dikileceği henüz belli değil.

  • ABD eski Başkanı Donald Trump için 6.7 metre yüksekliğinde, tamamı altın kaplama bir heykel yapıldı.
  • Heykelin maliyeti yaklaşık 13 milyon lira (400 bin dolar) oldu ve bu bütçe tamamen özel bağışlarla finanse edildi.
  • Heykel, ABD'nin ev sahipliği yapacağı G20 zirvesinin düzenleneceği Miami'deki Trump National Doral'da sergilenecek.

ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın siyasi mirasını ölümsüzleştirmek amacıyla dikilen dev heykel, hem maliyeti hem de ihtişamıyla ülkeyi ikiye böldü. Yaklaşık 13 milyon liraya (yaklaşık 400 bin dolar) mal olan ve tamamı altın kaplama olan 6.7 metrelik heykel, sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

ÖZEL TASARIM

Heykel, Trump'ın "güçlü lider" imajını ve Amerikan siyasetindeki etkisini simgelemek üzere özel bir ekiple tasarlandı. Tasarımcılar, heykelin sadece bir anıt değil, aynı zamanda Trump'ın siyasi hareketinin bir sembolü olmasını hedeflediklerini belirtti.

KAMU KAYNAĞI MI BAĞIŞ MI ?

Maliyetinin açıklanmasının ardından yükselen tepkilere yetkililerden yanıt gecikmedi. Proje sorumluları, heykelin inşasında hiçbir kamu kaynağının veya vergi mükellefinin parasının kullanılmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, 13 milyon liralık dev bütçenin tamamen Trump destekçilerinden toplanan özel bağışlarla finanse edildiği duyuruldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Heykelin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medyada tartışma fırtınası koptu. Eleştiren kesimler, altın kaplama tasarımı "abartılı bir narsisizm ve gereksiz bir güç gösterisi" olarak nitelendirirken; Trump destekçileri ise çalışmayı "ikonik, tarihi ve hak edilmiş bir saygı duruşu" olarak savundu.

Heykelin nereye dikileceği henüz belli olmasa da ABD'nin ev sahipliği yapacağı G20 zirvesinin düzenleneceği Miami'deki Trump National Doral'da sergileneceği konuşuluyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
