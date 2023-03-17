12 yaşındaki sınıf arkadaşlarını ormana götürüp 30 kez bıçaklayarak öldürdüler

Almanya'nın Freudenberg şehrinde yaşları 12 ve 13 olan iki kız öğrenci, tartıştıkları sınıf arkadaşları 12 yaşındaki ismi Luise olarak açıklanan arkadaşlarını, ormana götürüp 30 kez bıçaklayarak öldürdü.

Luise isimli genç öğrenci, geçen cumartesi günü öğleden sora arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadı.

30 KEZ BIÇAKLADILAR

Polisin yaptığı çalışma sonrası Luise'in cesedi evinin yakınlarda bulunan ormanlık bir alanda bulundu. Polis, Luise'nin arkadaşları ile yaşadığı kavga sonrası arkadaşları tarafından konuşmak için ormanlık alana çağrıldığını tespit etti.

YARGILAMA YAŞI 14

Talihsiz kızın aldığı 30 bıçak darbesi sonrası kan kaybından hayatını kaybettiği bildirildi. Arkadaşlarını öldüren iki kızın yaşları küçük olduğu için daha fazla bilgi vermedi. Almanya'da yargılanma yaşı 14 olduğu için kızların durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.