12 yaşındaki kızla internette tanışıp randevulaşan sapığa kızın babasından unutulmaz ders

İngiltere'de internet ortamında küçük yaştaki kız çocuklarını kendisine hedef seçen bir kişi, son olarak 12 yaşındaki bir kız çocuğuyla randevulaştı. Fakat olay yerine kız çocuğu yerine iki köpek ile birlikte babası geldi. Şahsı görür görmez köpeklerini salan baba, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

İngiltere'de görenleri dehşete düşüren bir olay yaşandı. Ülkedeki küçük yaştaki kız çocuklarını hedefine alan bir sapık, internetten tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğu ile buluşmak için bir plan yaptı.

HEM DÖVDÜ HEM KÖPEKLERİNİ SALDI

Ancak durumu öğrenen kızın babası, sapığa hayatı boyunca unutamayacağı bir ders hazırladı. Buluşma yerine iki köpekle giden baba, şahsı parkta görür görmez köpekleri saldı. Adamı dövüp yere düşüren baba daha sonra köpeklerine ısırmaları için talimat verdi.

O ANLAR KAMERADA

Baba köpeklere "Aferin oğluma" derken kan donduran anlar aynı zamanda cep telefonu ile kayıt altına alındı. Yaşanan olaydan sonra iki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.