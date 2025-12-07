Haberler

12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 saat içinde 1000'den fazla erkekle birlikte olduğunu iddia eden İngiliz OnlyFans yıldızı Bonnie Blue, genç erkeklerle cinsel ilişkiye girince Bali'de tutuklanarak hapse konuldu.

Bu yılın başlarında viral olan bir gösteri kapsamında 12 saat içinde 1.000'den fazla erkekle birlikte olduğu iddia eden OnlyFans yıldızı Bonnie Blue, Endonezya'nın "ahlak" yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla bir düzineden fazla erkekle birlikte Bali'de tutuklandı.

KUTA'DA GÖZALTINDA TUTULUYOR

Avustralya'nın 9News gazetesine göre, gerçek adı Tia Billinger olan 26 yaşındaki İngiliz içerik üreticisi, 28 yaşındaki Avustralyalı bir erkek ve iki İngiliz erkekle birlikte Kuta'da gözaltında tutuluyor. Hepsi Avustralyalı olan 14 kişi ise daha sonra suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İÇİN STÜDYO KİRALAMIŞLAR

Bali Express'in haberine göre, fenomen ve yaşları 19 ile 40 arasında değişen 17 erkek turist, perşembe günü öğleden sonra bir tatil kiralama stüdyosuna düzenlenen baskının ardından gözaltına alındı. Stüdyoyu "cinsel içerikli film veya ahlaksız unsurlar içeren içerik" üretmek için kullandıkları iddia ediliyor.

12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

ARAÇ VE EŞYALARINA EL KONULDU

Badung polis şefi Arif Batubara yaptığı açıklamada, Blue'nun kamyonetine ve çok sayıda kameraya ek olarak "birkaç doğum kontrol cihazına" da el konulduğunu söyledi.

KIZ KARDEŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bonnie Blues'in kız kardeşi ise yaptığı açıklamada "Gördüğünüz gibi tutuklandı. Henüz durum hakkında net bir bilgimiz yok, ancak daha fazla bilgi edinir edinmez sizi bilgilendireceğiz. Son 24 saat içindeki tüm desteğiniz için teşekkür ederiz. Bunun kamuoyuna açıklanmasını istemedik, ancak artık onun için mahremiyet kalmamış gibi görünüyor." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdeliyürek:

oruspi nasıl dayanmış 1000 tane erkekle beraber olmaya

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmira:

İnsanların şu eylemden başka birşey düşünemedikleri bir dünyadan iğreniyorum. Tek amacınız birileriyle yatıp kalkmak olmasın aw.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi

Vali, 2 bin 200 dönümlük arazideki dev projeyi iptal etti
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi

Vali, 2 bin 200 dönümlük arazideki dev projeyi iptal etti
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

Halk otobüsü takla attı, zincirleme kazada çok sayıda yaralı var
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek

Yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti

Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.