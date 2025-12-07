12 saatte 1000'den fazla erkekle birlikte oldu, tutuklanarak hapse konuldu

Bu yılın başlarında viral olan bir gösteri kapsamında 12 saat içinde 1.000'den fazla erkekle birlikte olduğu iddia eden OnlyFans yıldızı Bonnie Blue, Endonezya'nın "ahlak" yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla bir düzineden fazla erkekle birlikte Bali'de tutuklandı.

KUTA'DA GÖZALTINDA TUTULUYOR

Avustralya'nın 9News gazetesine göre, gerçek adı Tia Billinger olan 26 yaşındaki İngiliz içerik üreticisi, 28 yaşındaki Avustralyalı bir erkek ve iki İngiliz erkekle birlikte Kuta'da gözaltında tutuluyor. Hepsi Avustralyalı olan 14 kişi ise daha sonra suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İÇİN STÜDYO KİRALAMIŞLAR

Bali Express'in haberine göre, fenomen ve yaşları 19 ile 40 arasında değişen 17 erkek turist, perşembe günü öğleden sonra bir tatil kiralama stüdyosuna düzenlenen baskının ardından gözaltına alındı. Stüdyoyu "cinsel içerikli film veya ahlaksız unsurlar içeren içerik" üretmek için kullandıkları iddia ediliyor.

ARAÇ VE EŞYALARINA EL KONULDU

Badung polis şefi Arif Batubara yaptığı açıklamada, Blue'nun kamyonetine ve çok sayıda kameraya ek olarak "birkaç doğum kontrol cihazına" da el konulduğunu söyledi.

KIZ KARDEŞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bonnie Blues'in kız kardeşi ise yaptığı açıklamada "Gördüğünüz gibi tutuklandı. Henüz durum hakkında net bir bilgimiz yok, ancak daha fazla bilgi edinir edinmez sizi bilgilendireceğiz. Son 24 saat içindeki tüm desteğiniz için teşekkür ederiz. Bunun kamuoyuna açıklanmasını istemedik, ancak artık onun için mahremiyet kalmamış gibi görünüyor." dedi.