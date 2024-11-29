Üye Girişi
Haberler
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta

Asgari ücret maratonu başlıyor! İşte toplantı tarihi

 Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin İşçi Partili Ulaştırma Bakanı Louise Haigh, 2013 yılında işlediği dolandırıcılık suçu nedeniyle görevinden istifa etti. Haigh, çalınan şirket telefonunu kullanmaya devam ettiğini itiraf etti. Olayın yaşandığı dönemde Aviva sigorta şirketinde çalışan Haigh, çalınan eşyaların listesini polise vermiş ve şirket telefonunun da çalındığını bildirmişti. Ancak, telefonun kendisinde olduğunu polise bildirmemişti. Bu durum dolandırıcılık suçundan hüküm giymesine neden oldu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Louise Haigh, geçmişte işlediği dolandırıcılık suçu ortaya çıkınca görevinden istifa etti. 37 yaşındaki İşçi Partili Bakan, 2013 yılında yaşanan olayda şirket telefonunu çalındı diye bildirmesine rağmen telefonu kullanmaya devam ettiğini itiraf etti.

Olayın yaşandığı dönemde Aviva sigorta şirketinde çalışan Haigh, polise çantasından çalınan eşyaların listesini vermiş ve şirket telefonunun da çalındığını bildirmişti. Ancak telefon kendisindeydi ve bu durumu polise bildirmemişti. Bu nedenle dolandırıcılık suçundan hüküm giyen Haigh, hatasından pişman olduğunu belirtti.

Eski bir polis memuru olan Haigh, 2020'de Gölge Kuzey İrlanda Bakanı olarak atandığında mahkumiyetini parti lideri Keir Starmer'a bildirmişti. İstifa mektubunda, işverenini zamanında bilgilendirmemesinin hata olduğunu kabul etti.

Muhafazakar Parti Başkanı Nigel Huddleston, Başbakanı hüküm giymiş bir "dolandırıcıyı" bakan yaptığı için eleştirdi. Sky News'in kaynaklarına göre, Haigh yeni bir telefon almak için yanlış beyanda bulunmuş ve bu olay nedeniyle işinden olmuştu.

11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti

11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti

11 yıl önce dolandırıcılıktan hüküm giydiği ortaya çıkan bakan istifa etti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
img

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
img

E-nabız Araplara mı satıldı? Bakan Yardımcısından çok konuşulacak yanıt
img

Mourinho, Ancelotti'nin ensesinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

GRAM ALTIN FİYATI! 29 Kasım çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Özgür Özel'e soruşturma mı açıldı, suçu ne? CHP lideri Özgür Özel'e neden soruşturma başlatıldı? Antalyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kocaelispor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor-Adanaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTISI | Asgari ücret toplantısı ne zaman, 2025 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 29 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 29 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Green Card sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.