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11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı

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ABD'de bir ilköğretim okulunda çalışan 24 yaşındaki öğretmen Madison Bergmann, düğününe 3 aydan kısa bir süre kala 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yakalanarak tutuklandı. Birinci derece çocuklara yönelik cinsel saldırı suçuyla karşı karşıya olan Bergmann, 809 bin TL'lik kefaletle serbest bırakıldı.

2022 yılında ABD'deki River Crest İlköğretim Okulu'nda çalışmaya başlayan 24 yaşındaki ilkokul öğretmeni Madison Bergmann, düğününe üç aydan az bir süre kala, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yakalanarak tutuklandı. Bergmann 809 bin TL'lik kefaletle serbest bırakıldı.

İLKÖĞRETİM OKULUNA BASKIN YAPILDI

Bergmann'ın 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası, öğrencinin annesinin, oğlunun öğretmenle telefonda konuştuğunu duymasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre kurbanın ebeveynleri ikili arasındaki mesajları buldu ve çocuğun babası daha sonra konuşmaların çıktılarını alarak River Crest İlköğretim Okulu'na baskın yaptı.

11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı

BİRLİKTE OLMAKTAN KEYİF ALDIĞINI ANLATMIŞ

Aralarındaki iletişim, Bergmann'ın öğle yemeği sırasında veya okuldan sonra sınıfta birden fazla bir arada oldukları iddia edilen mesajları içeriyordu. Ayrıca suçlama belgelerinde, kadının "kendisine dokunmasından ve birlikte olmaktan ne kadar keyif aldığını" çocuğa anlatmakla da suçlandığı belirtiliyor.

11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı

809 BİN TL'LİK KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medyasına göre Bergmann, tutuklanmasaydı iki ay sonra temmuz ayında evlenecekti. Birinci derece çocuklara yönelik cinsel saldırı suçuyla karşı karşıya olan Bergmann, 809 bin TL'lik (25.000 dolar) kefaletle serbest bırakıldı.

11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (1)

Son Yörük:

Erkeklerde sapıklık olduğu gibi kadınlardada olabiliyor psikiyatrlar psikologlar falan bu tarz insanları incelemeli belki ozaman nedeni ortaya çıkar genetik bozukluktanmidir nedir anlamış değilim 11 yasindaki cocuk daha ergen bile değil.Amerikada duyuyoruz genelde bu tarz insanları ülkemizdede benzerleri olabiliyor.

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