100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri, "Dünya tarihi böyle bir şey görmedi" oldu - Haberler

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100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri, "Dünya tarihi böyle bir şey görmedi" oldu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İngiltere'de geçtiğimiz ay kıyıya vuran köpek balığına otopsi yapıldı. Uzmanlar, otopsi sonucunda köpek balığının 100 yaşında olmasına rağmen hala bir çocuk olduğunu tespit etti. Balığın, menenjit nedeniyle gelişiminin durduğu öğrenildi. Ayrıca uzmanlar, "Dünya üzerinde böyle bir şey yok, o çok özel bir balık" sözleriyle de araştırmanın boyutunu gözler önüne serdi.

İngiltere'de geçtiğimiz ay Cornwall'daki Newlyn Limanı yakınlarındaki sahil kıyısına 3 metre 96 santimetre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, garip olarak niteledikleri hayvanın cansız bedenini, otopsi için aldı.

1 AYDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLARDI

Yaklaşık 1 aydan bu yana köpek balığı üzerinde araştırma yapan bilim insanları, büyük şaşkınlık yaratacak sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Uzmanlar tarafından yayınlanan raporda, köpek balığının menenjit nedeniyle öldüğü ve vücudunda enfeksiyon olduğu belirlendi.

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri, 'Dünya tarihi böyle bir şey görmedi' oldu

100 YAŞINDA AMA HALA ÇOCUK

Bilim insanlarını asıl şaşırtan ise köpek balığının yaşıyla ilgili detaylar oldu. Uzmanlar, köpek balığının 100 yaşında olmasında rağmen hala çocuk olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bu konuyla ilgili "Dünya tarihi böyle bir şey görmedi" ifadelerini kullandı. Ayrıca balığın, uzun süre bir yerde mahsur kalması nedeniyle vücudunda yarıklar oluştuğu tespit edildi.

100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri, 'Dünya tarihi böyle bir şey görmedi' oldu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Köpek Balığı, İngiltere, Köpek, Dünya, Haberler

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