100 yıllık köpek balığının içini açan uzmanların ilk sözleri, 'Dünya tarihi böyle bir şey görmedi' oldu

İngiltere'de geçtiğimiz ay Cornwall'daki Newlyn Limanı yakınlarındaki sahil kıyısına 3 metre 96 santimetre uzunluğunda ölü köpek balığı vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, garip olarak niteledikleri hayvanın cansız bedenini, otopsi için aldı.

1 AYDIR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLARDI

Yaklaşık 1 aydan bu yana köpek balığı üzerinde araştırma yapan bilim insanları, büyük şaşkınlık yaratacak sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Uzmanlar tarafından yayınlanan raporda, köpek balığının menenjit nedeniyle öldüğü ve vücudunda enfeksiyon olduğu belirlendi.

100 YAŞINDA AMA HALA ÇOCUK

Bilim insanlarını asıl şaşırtan ise köpek balığının yaşıyla ilgili detaylar oldu. Uzmanlar, köpek balığının 100 yaşında olmasında rağmen hala çocuk olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bu konuyla ilgili "Dünya tarihi böyle bir şey görmedi" ifadelerini kullandı. Ayrıca balığın, uzun süre bir yerde mahsur kalması nedeniyle vücudunda yarıklar oluştuğu tespit edildi.