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1.94 metre boyuyla görenleri şaşırtan boğa! Diğerleri yanında buzağı gibi kalıyor

Dünya Haberleri

1.94 metre boyuyla görenleri şaşırtan boğa! Diğerleri yanında buzağı gibi kalıyor

Avustralya'da 1.94 metre boyuyla dikkatleri üzerine çeken boğayı hemcinslerinin yanında görenler gözlerine inanamıyor. Kısa sürede dünya genelinde nam salan dev boğayı görmek için ülkenin dört bir yanından ziyaretçiler geliyor.

Avustralya'da hemcinslerinin aksine 1.94 metre boyuyla görenleri şaşırtan boğa, herkesi şaşırtıyor. Namı ülke sınırlarını aşan dev boğayı görmek için ülkenin birçok yerinden ziyaretçiler geliyor.

Sahibi tarafından özenle bakılan dev boğanın yanında hemcinsleri de buzağı gibi duruyor. Sosyal medyada da nam salan dev boğayı Efsane basketbolcu Michael Jordan'a benzetiyorlar.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Avustralya Dünya Haberler

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