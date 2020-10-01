Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılara evlerinde ziyaret

Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle yaşlıları evinde ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı, Yaşlılar Komisyonu, Kent Gönüllülerimiz 365 gün yaşlılarımızın yanında.

Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle yaşlıları evinde ziyaret eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı, Yaşlılar Komisyonu, Kent Gönüllülerimiz 365 gün yaşlılarımızın yanında. Bugün de Yaşlılar Günü'ne binaen bu ziyaretlerimizi gerçekleştirip yaşlılarımızın dualarını alıyoruz" dedi.

Tüm dünyada yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı Tuzla'da ikamet eden yaşlıları evlerinde ziyaret ettiler. Koronavirüs salgınında evlerine çekilen ve sosyal aktivitelerden yoksun kalan yaşlıların sorunlarını dinleyen Başkan Yazıcı, sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Tuzla sakinleri, evlerinde gerçekleşen ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken istedikleri zaman başkanın kapısını çalıp konuşabildiklerini belirttiler.

"ONLARIN GÖNÜLLERİNİ YAPMAYA, İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaşlıları evinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Gönül Elleri Çarşı Yaşlılar Komisyonunun Kent Gönüllüleri 365 gün yaşlılarla ilgilendiğini ifade ederek şunları söyledi; "Bugün Yaşlılar Günü'ne binaen bu ziyaretlerimizi gerçekleştirip yaşlılarımızın dualarını alıyoruz. Biz bir yıl boyunca hep böyle onların gönüllerini yapmaya, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bazen kendi akranlarıyla beraber vakit geçirmelerini sağlamak gibi çok insani olan ve belli bir yaştan sonra daha çok ihtiyaç duydukları sohbet edecek birilerini bulabilmek gibi önemli bir sosyal projeyi de sürdürüyoruz. Bizim medeniyetimiz gereği büyüklerimize hürmet etmeyi, hizmet etmeyi, onların isteklerini karşılamayı, kendi akranları ile buluşmasını da sağlamak için Yaşlılar Merkezimizi kullanıyorduk. Ama orası kapalı olduğu için şimdi biz kendilerini ziyaret ederek onların yokluklarını hissettirmemeye, yalnız hissettirmemeye çalışıyoruz. Bu hafta bütün arkadaşlarımız bütün yaşlılarımızı ziyaret ediyorlar." dedi.

"İSTEDİĞİM ZAMAN KAPISINI ÇALIP GİRİP KONUŞABİLİYORUM"

Tuzla Belediyesi'nden çok memnun olduğunu belirten Burhan Gürbüz, "Çok memnunuz. Başkanımız gereken ilgiyi gösteriyor. Tuzlamız çok güzel. Belediyemizden çok memnunuz. Gerekli katkıyı veriyorum. Başkanımızı rahmetli annemin hastalığından tanıyorum. İki defa kısa görüşmem oldu. İstediğim zaman da kapısını çalıp girip konuşabiliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı