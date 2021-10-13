Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzaya çıkan en yaşlı kişi oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzaya çıkan en yaşlı kişi oldu

BBC - Haberler | Dünya
Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzaya çıkan en yaşlı kişi oldu

Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran Kanadalı oyuncu William Shatner, Blue Origin şirketinin aracıyla uzay yolculuğu gerçekleştirdi.

Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran Kanadalı oyuncu William Shatner, Blue Origin şirketinin aracıyla uzay yolculuğu gerçekleştirdi.

Shatner'ın diğer üç kişiyle birlikte gerçekleştirdiği yolculuğu yaklaşık 10 dakika sürdü.

Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin geliştirdiği roket ile uzaya fırlatılan 90 yaşındaki Shatner, böylece uzaya giden en yaşlı kişi oldu.

Teksas çölünden fırlatılan aracın kapsülü, yerel saatle 10:00'dan sonra güvenli bir şekilde yere indi.

Uzay aracındakiler, 100 km'nin hemen üzerinde maksimum irtifaya tırmanırken kısa bir süre 'ağırlıksız' kaldılar. Bu sırada, kapsülün pencerelerinden Dünya'nın kıvrımlarını görebildiler.

'Bu duygudan çıkmak istemiyorum.'

Kanadalı aktörü yeryüzüne dönüşte Jeff Bezos karşıladı. Shatner burada gözyaşları içinde konuştu ve tecrübesini "inanılmazdı" diye tanımladı.

"Dünyada herkesin bunu yapması gerekiyor" diyen Shatner, Bezos'a şunları söyledi:

"Bana yaşayabileceğim en derin tecrübeyi yaşattın. Az önce yaşananların duygu yoğunluğu içindeydim. Bu duygudan çıkmak istemiyorum. Bu duygumu koruyabilirim umarım. Bunu kaybetmek istemiyorum"

Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzaya çıkan en yaşlı kişi oldu

BBC
'Star Trek' dizisinin Kaptan Kirk'ü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu

"Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü uzaya çıkan en yaşlı insan oldu

 Dünyayı ayağa kaldıran olay! Uzaydan kesik kesik gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırılıyor

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Uzaydan kesik kesik gelen gizemli sinyallerin kaynağı araştırılıyor

 CIA'nın çok gizli belgeleri ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar

CIA'nın çok gizli belgeleri ortaya çıktı! 1962'de 2 uzaylıyı ölü olarak bulmuşlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Tarkan Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Vladimir Putin Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uzay Yolu filminde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner uzaya çıkan en yaşlı kişi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 19:08:51. #1.12#