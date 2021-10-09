Bisikletli sapık her yerde aranıyor! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor - Haberler
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Bisikletli sapık her yerde aranıyor! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Bisikletli sapık her yerde aranıyor! Sabah ortaya çıkıp, kadınları taciz ediyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da siyah şapkası ve bisikletiyle takip ettiği kadınlara bakarak kendisini tatmin eden şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Bir ayda yediden fazla kadını hedef aldığı belirlenen şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Londra'nın Tower Hamlets bölgesinde yaklaşık 1 aydan bu yana takip ettiği kadınların arkasından kendisini tatmin eden şahıs, polisleri alarma geçirdi. Gözüne kestirdiği kadınları bisikletiyle takip eden ve başına taktığı şapka sayesinde gizlenen sapık, bugüne kadar yedi kadını hedef aldı.

BÖLGE HALKINA UYARIDA BULUNULDU

Polis ekipleri, bölge halkına sapıkla ilgili uyarıda bulundu. Bisikletli sapığın hala serbest olduğuna vurgu yapılan açıklamada, tariflere uygun bir şahsa rastlanılması durumunda polise haber verilmesi gerektiği ifade edildi.

GENELLİKLE SABAH SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Polisler, şahsın yol haritasını da paylaştı. Bölgeye iki ya da beş kilometre uzunluktaki yerlere giden bisikletli sapık, genellikle sabah saatlerinde ortaya çıkıyor. Ağırlıklı olarak 10 ile 12 arasında dolaşıma çıkan sapık, bir sefer de sabah 6'da tacizde bulundu.

Ülkeyi ayağa kaldıran sapık! Bisikletiyle takip ettiği kadınlara bakıp, kendisini tatmin ediyor

Ülkeyi ayağa kaldıran sapık! Bisikletiyle takip ettiği kadınlara bakıp, kendisini tatmin ediyor

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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